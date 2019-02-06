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06.02.2019 19:36
Рубрика: Спорт

"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы

Текст: Артур Нанян

Французский футбольный клуб "Нант" требует у "Кардиффа" выплату в размере 17 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, самолет которого был найден на дне Ла-Манша. Об этом сообщает BBC.

Позиция "Кардиффа" неумолима - валлийцы не намерены платить "Нанту", пока не получат всех данных расследования дела об исчезновении аргентинца.

Названа возможная причина исчезновения самолета с футболистом Салой

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" в зимнее трансферное окно за рекордную для этого клуба сумму. Днем 21 января он отправился во Францию, чтобы попрощаться с игроками "Нанта". Вечером того же дня он вылетел в Уэльс на частном самолете, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша.

А позавчера спасатели нашли на борту затонувшего самолета одно тело. Кому оно принадлежит - пока выяснить не удалось.

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