"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы

Французский футбольный клуб "Нант" требует у "Кардиффа" выплату в размере 17 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, самолет которого был найден на дне Ла-Манша. Об этом сообщает BBC.

Позиция "Кардиффа" неумолима - валлийцы не намерены платить "Нанту", пока не получат всех данных расследования дела об исчезновении аргентинца.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" в зимнее трансферное окно за рекордную для этого клуба сумму. Днем 21 января он отправился во Францию, чтобы попрощаться с игроками "Нанта". Вечером того же дня он вылетел в Уэльс на частном самолете, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша.

А позавчера спасатели нашли на борту затонувшего самолета одно тело. Кому оно принадлежит - пока выяснить не удалось.