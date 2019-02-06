Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики

Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) является преждевременной. Об этом заявил отец музыканта Александр Толмацкий, добавив, что результаты будут готовы только через две недели.

Данную информацию подтвердил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Удмуртии. "Следственные органы Удмуртии пока не располагают результатами анализов погибшего, которые проводят судебно-медицинские эксперты региона", - отметил специалист.

Между тем СМИ сообщают, что наркотических веществ по результатам экспертиз не было обнаружено, а тело передано родственникам для доставки в Москву.

Музыкант скончался в ночь на третье февраля после концерта в клубе Posh Lounge в центре Ижевска. В гримерке артисту стало резко плохо, врачам не удалось его спасти. Точная причина смерти певца до сих пор не установлена, по предварительным данным, у музыканта была сердечная патология. У рэпера остались жена и ребенок.

Прощание с известным российским рэп-исполнителем пройдет шестого февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похоронят Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище.

Справка "РГ"



Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года. Окончил начальную школу в Москве, а затем продолжил обучение в Швейцарии. Пик его славы пришелся на двухтысячные, когда вышел в свет первый альбом "Кто? ты". Он разошелся тиражом более миллиона экземпляров. За пластинку Децл получил премию "Record 2000" в номинации "Дебют года". Позже музыкант отказался от славы, желая создавать настоящий андеграундный рэп. Всего на счету музыканта девять альбомов, за некоторые из них он получил премии MTV Music Awards, Муз-ТВ, "Золотой граммофон" и другие.