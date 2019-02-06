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06.02.2019 02:59
Рубрика: Культура

Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики

Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) является преждевременной. Об этом заявил отец музыканта Александр Толмацкий, добавив, что результаты будут готовы только через две недели.

Фото: Instagram.com/youfeelmyskill/
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Данную информацию подтвердил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Удмуртии. "Следственные органы Удмуртии пока не располагают результатами анализов погибшего, которые проводят судебно-медицинские эксперты региона", - отметил специалист.

Между тем СМИ сообщают, что наркотических веществ по результатам экспертиз не было обнаружено, а тело передано родственникам для доставки в Москву.

Музыкант скончался в ночь на третье февраля после концерта в клубе Posh Lounge в центре Ижевска. В гримерке артисту стало резко плохо, врачам не удалось его спасти. Точная причина смерти певца до сих пор не установлена, по предварительным данным, у музыканта была сердечная патология. У рэпера остались жена и ребенок.

Фото: РИА Новости
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Прощание с известным российским рэп-исполнителем пройдет шестого февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похоронят Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище.

Справка "РГ"

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года. Окончил начальную школу в Москве, а затем продолжил обучение в Швейцарии. Пик его славы пришелся на двухтысячные, когда вышел в свет первый альбом "Кто? ты". Он разошелся тиражом более миллиона экземпляров. За пластинку Децл получил премию "Record 2000" в номинации "Дебют года". Позже музыкант отказался от славы, желая создавать настоящий андеграундный рэп. Всего на счету музыканта девять альбомов, за некоторые из них он получил премии MTV Music Awards, Муз-ТВ, "Золотой граммофон" и другие.

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