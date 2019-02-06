❗По делу о хищении газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей объявлены в розыск:



- Уали Евгамуков, и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис»;

- Умар Калмыков, исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г.Невинномысске pic.twitter.com/H1gmMcriRK — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 февраля 2019 г.

Следственный комитет России объявил в розыск двоих подозреваемых по уголовному делу о хищении природного газа на сумму более 30 млрд рублей. Речь идет, как сообщили в ведомстве, об и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умаре Калмыкове.

Напомним, сейчас арестованы семеро фигурантов этого дела, в том числе сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.

Рауфу Арашукову предъявили обвинение по трем статьям УК РФ - "участие в преступном сообществе", "давление на свидетеля" и "убийство". На этой неделе в четверг, 7 февраля, суд проверит законность ареста сенатора Арашукова. Он был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Спустя некоторое время был задержан и его отец. Как полагает следствие, он причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Отец и сын также являются фигурантами дела о создании преступного сообщества.