СМИ: Мун Чжэ Ин захотел присоединиться к встрече Ким Чен Ына с Трампом

США и КНДР самым активным образом ведут подготовку второй личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая, как ожидается, пройдет во Вьетнаме . За этим очень внимательно наблюдают в Сеуле. Как сообщили местные СМИ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен присоединиться к американо-северокорейскому саммиту, чтобы подписать декларацию о формальном прекращении Корейской войны.

Напомним, что США и КНДР планируют провести в конце февраля второй американо-северокорейский саммит. Трамп уже заявил, что она состоится 27-28 февраля. В отношении точного места официальных заявлений не было, но тот же президент США добавил, что саммит пройдет во Вьетнаме, не став пока уточнять конкретное место. Наиболее вероятная площадка - курортный город Дананг или Ханой.

Судя по настрою, американцы и северокорейцы очень хотят как можно скорее провести встречу их лидеров. Как стало известно, прилетевший накануне в Сеул спецпредставитель президента США по КНДР Стивен Биген согласился на предложение представителей КНДР и сегодня уже перебрался из Сеула в Пхеньян, где проведет переговоры с северокорейцами, согласовывая детали тех договоренностей, которые должны подписать Трамп и Ким. Бигена сопровождает помощник президента Трампа Эллисон Хукер.

Ранее ожидалось, что эти консультации США и КНДР пройдут на межкорейской границе, в Пханмунчжоме, почему официальные лица США первоначально и прибыли в Сеул. Но в итоге американцы направились в столицу Северной Кореи. Самолет с Бигеном и сопровождающими лицами сегодня утром вылетел с американской базы ВВС в южнокорейском городе Осан и вскоре приземлился в Пхеньяне. По версии южнокорейских наблюдателей, в столице КНДР можно гораздо быстрее получить санкцию Ким Чен Ына на те или иные изменения в проекте соглашений саммита, а потому это позволит сэкономить время. В целом проведение консультаций "на чужом поле" ставит чиновников США в несколько невыгодную позицию, но похоже, что и они и сами северокорейцы хотят как можно скорее все согласовать, чтобы саммит прошел без проблем и побыстрее. Не исключено, что Бигена примет и лично Ким Чен Ын, но это только лишь предположения.

Одновременно стала известна еще одна интересная вещь. Анонимные источники в правительстве Южной Кореи сообщили, что президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин намерен на одном из этапов присоединиться к американо-северокорейскому саммиту, превратив его в трехсторонний. Это будет сделано, если станет известно, что Трамп и Ким Чен Ын собираются подписать декларацию об официальном окончании войны на Корейском полуострове. Мун же тоже хочет стать одним из подписантов документа или иным образом присоединиться к этому историческому событию.

Отметим, что то же самое лидер РК планировал сделать и во время предыдущего американо-северокорейского саммита, который прошел 12 июня прошлого года. Тогда, ожидая своего лидера, южнокорейцы открыли в Сингапуре даже свой отдельный пресс-центр, но в итоге Мун не полетел в "Город льва", так как Трамп и Ким решили пока не спешить с декларацией об окончании войны. Судя по настрою, на этот раз высока вероятность, что соответствующий документ будет подписан, а потому и Му Чжэ Ин собирается во Вьетнам. Впрочем, тут стоит отметить, что это хотя и весьма вероятные, но всё же слухи. Официальные представители администрации президента РК отмалчиваются и отказываются комментировать планы их лидера в привязке к саммиту США-КНДР.

Еще один любопытный момент, который узнали журналисты - по итогам переговоров в Пхеньяне США и Южная Корея официально озвучат расписание и масштабы своих совместных военных учений на 2019 год. КНДР всегда очень нервно реагирует на эти маневры, а как раз в феврале и вплоть конца весны США и КНДР регулярно проводят крупные учения. Если консультации в Пхеньяне пройдут успешно, то можно ожидать серьезных сокращений интенсивности маневров союзников. Впрочем, как признают эксперты, в связи с ожидающейся встречей Трампа и Кима заявления о "сокращенном варианте" маневров неизбежно, а потому вопрос лишь в том, насколько далеко пойдут союзники в готовности принести в жертву свое военное взаимодействие налаживанию отношений с Пхеньяном.