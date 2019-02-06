Учение "Боевое братство" пройдет на территории Беларуси, РФ и Таджикистана

На несколько тысяч километров протянется траектория предстоящих в текущем году учений ОДКБ "Боевое братство". Они пройдут на территории Беларуси, России и Таджикистана. Об этом стало известно БЕЛТА по итогам брифинга начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолия Сидорова.

"Продолжим проведение мероприятий совместной подготовки на едином фоне условной военно-политической и стратегической обстановки в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019", - пояснил Анатолий Сидоров и добавил, что в ходе учений в логической последовательности будет отработан весь комплекс мероприятий по предотвращению, сдерживанию военного конфликта и его разрешению.

Генерал подчеркнул, что в нынешнем году в боевой подготовке подразделений ОДКБ "главное внимание будет направлено на формирование в составе группировок войск коллективных сил ОДКБ батальонных тактических групп". Именно они будут рассматриваться как основная тактическая единица, которая будет использоваться при разрешении вооруженных конфликтов и проведении миротворческих операций.

Начальник штаба уточнил, что более конкретные сроки проведения маневров, а также состав участвующих в нем сил и средств будут обсуждаться на штабных переговорах за несколько месяцев до начала учения. "Сейчас разрабатываются замыслы, не исключено, что они будут взаимоувязаны с теми учениями, которые планируются Россией и Беларусью на двусторонней основе", - уточнил генерал.

Основные мероприятия совместной подготовки, по его словам, "планируется проводить в сентябре-октябре и в начале ноября". В нынешнем году, добавил военачальник, по программе "Боевого братства" впервые планируется провести специальное учение "Эшелон" с силами и средствами материально-технического обеспечения государств ОДКБ.

"Это предполагает создание в рамках учения совместного органа управления и подразделений, которые на практике отработают вопросы планирования перевозок, снабжения и обеспечения материально-техническими средствами в интересах проведения операции Коллективными силами оперативного реагирования в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности", - пояснил Сидоров.