Видео: Поместятся ли четыре двигателя под капотом "Жигулей"

Три моста, шесть колес, четыре разномастных двигателя под одним капотом, да и капот-то не единый, а двусоставной - часть откидывается вперед, а часть вбок. Кузов от ВАЗовской "пятерки" с радиатором от "двойки" и элементами от "шестерки" и "четверки".

Что это? Думаете, страшный сон начальника бригады сборщиков с АвтоВАЗа? Нет, новый эксперимент автомастеров из Гаража 54 Life.

Машина в последние месяцы обрастает дополнительными движками - вторым, третьим и вот теперь четвертым. Каждый раз зрителям кажется, что все уже, хватит, горшочек, не вари! Но капот продолжает расти, вытягиваться, становясь все элегантнее и винтажнее, словно какой-нибудь гоночный Austin 1908 года выпуска.

К сожалению, до гонок-то дело и не дошло, даже из гаража не выехали. Новосибирские самоделкины удовлетворились сборкой четырехмоторника и, к немалой печали подписчиков, объявили о желании его сразу же демонтировать. А ведь хорошо было бы дождаться тепла, сухого асфальта и вывезти машину на тест-драйв, не так ли?