Клинцевич: Украина заинтересована в наблюдателях из РФ на выборах

Украина заинтересована в наблюдателях из РФ на выборах президента. Недопуск российских наблюдателей на президентские выборы на Украине даст России право не признавать их итоги, считает сенатор Франц Клинцевич.

"В случае запрета на участие в выборах президента Украины наблюдателей из нашей страны Россия оставляет за собой право вообще не признавать результаты этих выборов", - заявил он журналистам. "Очень сильно сомневаюсь, что подобная реакция России отвечает интересам Украины", - добавил сенатор.

Он также ответил на заявление специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который назвал "приемлемым" присутствие российских наблюдателей на президентских выборах на Украине, чтобы итоги голосования не ставились под сомнение. По мнению американского чиновника, россияне могли бы войти в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ.

"Вопрос о форме участия российских наблюдателей в работе на президентских выборах на Украине, как мне представляется, должен рассматриваться уже после принципиального решения украинской стороны об их допуске на выборы, - заявил Клинцевич. - И не думаю, что определять эту форму входит в функции спецпредставителя США на Украине Курта Волкера".

Выборы президента Украины назначены на 31 марта, для участия в них уже зарегистрированы 34 кандидата. Действующего главы государства Петра Порошенко среди зарегистрированных еще нет, он подал документы в ЦИК Украины 3 февраля.