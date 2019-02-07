Лукашенко отметил Нацбанк за обеспечение финансовой стабильности

Спокойствие на финансовом рынке страны белорусский руководитель связывает, прежде всего, с "немалой заслугой Национального банка". Об этом, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, он заявил на встрече с председателем правления банка Павлом Каллауром.

Говоря о текущей ситуации в Беларуси, глава государства акцентировал внимание, в том числе, на стабильности финансового рынка и отсутствии каких-либо настороженностей в этой связи в обществе. "Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности", - заявил президент.

Напомнив, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности, Лукашенко обратил внимание и на установления тесного контакта с коммерческими банками. "Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам", - резюмировал белорусский лидер.