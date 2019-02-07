У нынешней зимы есть первые жертвы. Рухнувшая с крыши глыба льда убила студента-пятикурсника.

Многокилограммовые сосульки, готовые в любой момент сорваться с крыши, - к сожалению, это обычная картина для нынешнего Петербурга. Фото: Наталья Онищенко

Трагедия произошла 5 февраля на Петроградской стороне возле дома N 6 по Аптекарскому проспекту. Здание, с кровли которого упала наледь, принадлежит Санкт-Петербургскому государственному химико-фармацевтическому университету. Погибший учился в этом вузе.

На записи с камеры наблюдения видно, что 23-летний юноша даже не стоял под опасной крышей. Между ним и зданием - несколько метров и довольно высокий забор. Но многокилограммовая наледь, сорвавшись с кровли, отрикошетила от стены и попала в студента. Кто виноват в гибели молодого человека, предстоит выяснить Следственному комитету - здесь возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

- Это трагическая случайность и совпадение, - считает вице-губернатор Николай Бондаренко. - В этом учреждении есть договор, и несколько дней назад там производилась очистка свесов сосулек. Не полностью выполненные работы, на мой взгляд, привели к этому случаю.

В тот же день, 5 февраля, с жилого дома по проспекту Просвещения, 14/4, большая сосулька обрушилась на двухлетнюю девочку. Малышке сказочно повезло: тяжелая льдина задела ее лишь по касательной, оторвав капюшон куртки. В травмпункте констатировали, что девочка отделалась ушибом.

Четырьмя днями раньше глыба льда упала на 25-летнюю девушку, выходившую из кафе на Коломяжском проспекте, 15. Повреждения очень серьезные: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной кости. По данным следствия, на девушку сбросили наледь рабочие, очищавшие крышу, в то время, когда она неосторожно ступила в огороженную лентой зону уборки.

Врио губернатора Санкт-Петербурга совершил внеплановый объезд Купчино и уволил главу Фрунзенского района за плохую борьбу со снегом и льдом

Список можно продолжать. И это только если говорить о пострадавших от падающих сосулек. Между тем опасность представляют еще и обледеневшие улицы и тротуары.

В середине января 79-летняя петербурженка, переходя дорогу на пересечении проспектов Просвещения и Светлановского, упала из-за гололеда и через несколько дней скончалась от полученной травмы в больнице. А количество горожан, получивших переломы, вывихи и растяжения, точной оценке не поддается. Только скорая помощь ежесуточно выезжает по подобным вызовам до ста раз. В травматологических отделениях - очереди.

В минувшее воскресенье врио губернатора Петербурга совершил внеплановый объезд Купчино. Остался недоволен увиденным и отправил в отставку главу администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова - за неудовлетворительную уборку снега и наледи. В особенности главу города возмутила трехметровая сосулька, висевшая под аркой дома, где расположен Дом ветеранов. А в оперативном штабе, который должен координировать борьбу со снегопадами, находились только уборщица и представитель прокуратуры.

Казалось бы, после такой показательной порки в районных администрациях должны были удесятерить усилия по уборке снега и льда. Однако тротуары по-прежнему похожи на каток, а многие дороги из-за огромных сугробов по обе стороны стали однополосными. Даже в самом центре Северной столицы.

Возможно, после гибели студента что-то изменится. Во всяком случае, в Смольном пообещали в разы усилить работу по проверке зданий на предмет очистки кровли и объявили старт массовой уборки города от снежных завалов.

На заметку

Что делать в случае травмирования упавшей сосулькой

1. Оказать пострадавшему первую помощь.

2. Сделать несколько фото с места происшествия.

3. Зафиксировать травму в больнице.

4. Найти ответственного за здание.

5. Обратиться в суд со всеми документами за компенсацией.

Куда сообщать о некачественной уборке

1. Круглосуточная горячая линия комитета по благоустройству: 576-14-83 (по вопросам уборки дорог и тротуаров).

2. Горячая линия жилищного комитета: 710-44-54, государственная жилинспекция: 576-07-01 (по вопросам уборки дворов и крыш).

3. Портал "Наш Санкт-Петербург": gorod.gov.spb.ru.