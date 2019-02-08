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Рубрика: Экономика

Акции "Русала" выросли на 10 процентов на бирже в Гонконге

Текст: Ирина Жандарова

Данные об увеличении компанией "Русал" объема производства алюминия в 2018 году спровоцировали рост акций на Гонконгской фондовой бирже на 10 процентов, свидетельствуют биржевые котировки.

Фото: iStock
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На открытии (04:30 мск) стоимость акций поднялась на 3,93 процента - до 3,44 гонконгских доллара за акцию. Затем рост ускорился до 11,48 процента или до 3,69 гонконгских доллара за акцию. В своем отчете компания сообщила о росте производства на 1,3 процента до 3,753 млн тонн алюминия.

При этом большую часть года "Русалу" приходилось работать в условиях санкций. США объявило о снятии санкций 27 января, с тех пор акции компании начали расти в цене.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Металлургия и горнодобыча Русал
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