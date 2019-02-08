Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости

Глава "Роснано” прокомментировал освобождение бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого в 2005 году обвинили в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. "Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", - написал в Facebook бывший глава РАО "ЕЭС России".

Напомним, суд в Мордовии решил досрочно освободить Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме. Бывший полковник ГРУ должен выйти на свободу 19 февраля. Жена экс-полковника рассказала журналистам, что супруг сначала пройдет лечение, а затем планирует заниматься наукой, защищать докторскую, которая была им написана до задержания в 2005 году.