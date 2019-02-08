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08.02.2019 14:10
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta получила новую модификацию за 463 000 рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Компания АвтоВАЗ открывает прием заказов на специальную учебную модификацию седана Granta, предназначенную для автошкол.

Как сообщается в пресс-релизе российского автогиганта, автомобиль сертифицирован, не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС. Кроме того, дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала, что обеспечивает дополнительную надежность по сравнению с тросовым приводом, а также не требует регулировки.

Эта модификация уже имеет наклейки "Ученик", дополнительное зеркало для инструктора и дублирующий комплект педалей тормоза и сцепления (для модификаций с МКП) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и автоматизированной трансмиссией). Доплата за указанное оборудование составит для покупателей 28 тысяч рублей (cамая доступная версия учебного "бюджетника" обойдется в 463 тысячи рублей).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Для заказа будут доступны четыре версии учебной Lada Granta. На такую модификацию бестселлера АвтоВАЗа распространяется заводская гарантия в три года или 100 000 км.

Отметим, что по итогам января новая Granta стала самой продаваемой моделью в России. Дилеры марки Lada реализовали 7630 автомобилей (+44%). 

Напомним, что с 1 сентября 2018 года в РФ начались продажи нового семейства Granta. Модель предлагается в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал: первые две машины созданы на базе актуальной версии Granta, последние - на основе Kalina. В первой половине этого года АвтоВАЗ выведет на рынок универсал Lada Granta Cross.

В то же время новую Lada Granta Sport придется подождать.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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#Lada