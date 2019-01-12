Новую Lada Granta Sport придется подождать

Российский автогигант ведет работу над обновленной Lada Granta Sport, но появление автомобиля в текущем году под вопросом.

Как рассказал "РГ" вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек, проект обновленной Granta Sport сейчас находится на ранней стадии.

Напомним, ожидается, что автомобиль получит оригинальные бамперы, спортивные настройки подвески, спойлер на крышке багажника, особые колесные диски и другое оформление салона с новыми сиденьями. Granta Sport предложат с кузовами седан и хэтчбек.

Отметим, что дорестайлинговая Lada Granta продавалась в России от 534 900 рублей. Машина комплектовалась двигателем 1,6 литра, который выдавал 106 л.с. и 114 л.с. Первую "сотню" Granta достигала за 10,9 секунды и 9,5 секунды соответственно.

Кроме Granta дочернее предприятие АвтоВАЗа "Lada Sport" также продавало Kalina Sport (от 556 900 рублей) и Kalina NFR R1 (1 290 000 рублей).

В ближайшее время должны стартовать продажи Lada Vesta Sport. Цены на этот автомобиль пока не объявлены. По предварительной информации, "подогретый" седан будет стоить около 950 тысяч рублей. Кстати, "РГ" уже протестировала эту машину, можете ознакомиться с нашим материалом.

Ранее, напомним, АвтоВАЗ рассказал, какие новинки представит в 2019 году, а также опубликовал данные о продажах в 2018 году.