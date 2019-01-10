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10.01.2019 17:36
Рубрика: Российский автопром

Продажи АвтоВАЗа в 2018 году выросли на 16%

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Российский автогигант подвел итоги 2018 года. Как рассказал на специальной пресс-конференции вице-президент АвтоВАЗа Ян Птачек, в минувшем году было продано 360 204 автомобиля Lada - это на 16% больше, чем годом ранее. В итоге доля рынка марки в России составила 20% - это абсолютный рекорд за последние семь лет.

Четыре модели Lada входят в топ-10 отечественного авторынка: это Vesta, Granta, Largus и Xray.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Vesta стала самой популярной моделью в России - было реализовано 108 364 авто, рост продаж составил 40%. Granta заняла второе место - 106 325 авто (+13%). Largus оказался на седьмой позиции - своих хозяев нашли 53 691 авто. Высокий хэтчбек Xray расположился на 10-м месте - продано 34 807 машин (+4%).

Чаще всего автомобили Lada покупали в Москве и Подмосковье, Самарской области, в Татарстане, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Что касается экспорта, то продукция АвтоВАЗа в 2018 году продавалась в 34 странах. За год было реализовано 38 052 автомобиля, а общий рост продаж на зарубежных рынках составил 57%. В Казахстане Lada стала лидером рынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж. По словам Яна Птачека, компания и дальше будет делать ставку на СНГ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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2018 году в продажу в России поступили несколько новых автомобилей АвтоВАЗа: седан Lada Vesta Cross, обновленное семейство Lada Granta - седан, хэтчбек, универсал и лифтбек, а также Lada Xray Cross.

В этом году, как уже сообщала "РГ", на отечественных рынок точно выйдут Lada Vesta Sport и Lada Granta Cross.

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#Lada