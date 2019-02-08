Дело о ДТП с шахтерами в Кузбассе передано в центральный аппарат СКР

Центральный аппарат СК России займется расследованием уголовного дела о гибели 6 шахтеров, в результате опрокидывания служебного автобуса на шахте "Распадская".

- Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата оперативно принять все меры к тщательному и объективному расследованию причин и обстоятельств происшествия, - сообщает СКР. - Проведение всех необходимых экспертных исследований будет организовано в кратчайшие сроки.

Напомним, сегодня утром в городе Междуреченске служебный вахтовый автобус АО разрез "Распадский" упал в кювет с высоты 8 метров. Шесть шахтеров погибли на месте происшествия. Еще 18 получили многочисленные ушибы и переломы и были госпитализированы. По данным медиков, пять шахтеров находятся в тяжелом состоянии.

Причины ДТП пока не установлены. Водитель автобуса остался жив.