В Шахтах назвали срок восстановления пострадавших при взрыве домов

Пострадавшие при взрыве бытового газа два многоэтажных дома в городе Шахты Ростовской области будут отремонтированы до 30 августа нынешнего года.

"По плану работ во втором подъезде дома №16 по улице Хабарова будут демонтированы полностью 8 и 9 этажи и частично перекрытия 7 этажа. В первом подъезде дома №18 будет демонтирована кровля технического этажа", - говорится в сообщении администрации города.

Специалистами АО "Ростовгражданпроект" выполняется разработка проектной документации, а после получения государственной экспертизы будет определена стоимость восстановительных работ.

Напомним, в результате взрыва бытового газа 14 января в многоквартирном доме были полностью разрушены четыре квартиры, погибли пять человек.

На момент ЧП в квартирах подъезда находились 55 человек. На сегодняшних день в арендуемых мэрией города частных квартирах размещены 48 человек. Для помощи пострадавшим собрано свыше пяти миллионов рублей.