Стала известна причина взрыва на месторождении в Сургуте

Причиной аварии, которая произошла 6 февраля на Западно-Сургутском нефтяном месторождении в 20 километрах от Сургута, стало разрушение арматуры для перекрытия потока.

Напомним, во время ремонтных работ на участке конденсатопровода произошла разгерметизация. Последовал выброс конденсата газа и взрыв. Два человека погибли, один пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

"При выполнении шестого февраля работ по выводу участка конденсатопровода "Уренгой-Сургут" в ремонт произошло разрушение запорной арматуры (арматура для перекрытия потока)", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании по переработке природных ресурсов.

Сообщается, что Ростехнадзор создал комиссию для установления причин происшествия.