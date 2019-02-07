Найдено тело второго погибшего при взрыве на месторождении в Югре

Сегодня правоохранительные органы обнаружили останки мужчины 1981 года рождения, который считался пропавшим без вести после взрыва на месторождении в Югре.

"Тело второго рабочего найдено на месте ЧП", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алина Еремеевская.

Напомним, накануне вечером примерное в полукилометре от дороги на Ян-Лорское месторождение произошла разгерметизация на участке конденсатопровода, прогремел взрыв.

Участок находился в ремонте. Одного погибшего работника предприятия нашли сразу, второго сегодня. "Оба жители Сургута. Их семьям оказывается необходимая психологическая помощь", - сообщили в департаменте общественных и внешних связей регионального правительства автономного округа.

Также пострадал водитель стоявшего рядом спецтранспорта: он получил небольшие травмы и от госпитализации отказался - лечится амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ).