﻿Самый дешевый ﻿кроссовер Skoda впервые показали на видео

Новый кроссовер Skoda Kamiq случайно попал на видео. Тестовую машину сняли на трассе D11 недалеко от Праги. Автомобиль был без "камуфляжа": его внешний вид немного отличается от представленного ранее на тизерах.

Впрочем, в экстерьере Kamiq получил ряд интересных новшеств. В частности, горизонтально разделенные светодиодные фары с расположенными над ними дневными ходовыми огнями. Ранее в автомобилях Skoda подобного не было. Задние фонари по-прежнему имеют C-образную форму - это "фирменный знак" компании. Однако их дизайн обновили.

Пока технические характеристики кроссовера не озвучиваются. Не исключено, что он получит силовые агрегаты, аналогичные T-Cross, на 95 и 115 л.с. Новый автомобиль создан на модульной платформе MQB-A0 (на ней же базируется Volkswagen T-Cross и Seat Arona).

Премьера Skoda Kamiq ожидается на Женевском автосалоне, который пройдет с 5 по 17 марта.

Ранее Skoda показала интерьер нового кроссовера.