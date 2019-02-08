СМИ: США намерены вывести войска из Сирии до конца апреля

Завершить вывод американских войск из Сирии США планируют к концу апреля 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

Уже к середине марта из Сирии будет выведена основная часть американского военного контингента. Между тем администрация президента Дональда Трампа пока не выработала план защиты курдского ополчения в САР после вывода войск. В Вашингтоне надеются к этому времени договориться с Анкарой о том, чтобы турецкие военные не вторгались на территории, контролируемые курдскими отрядами.

Турция выступает категорически против передачи 22 американских военных баз курдским формированиям, которые в США называют своими союзниками, а в Турции считают террористическими группировками.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами в Сирии и решении вывести американские войска из страны. О начале этого процесса затем сообщили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и госсекретарь Майк Помпео. Предполалось, что на это уйдет 2-3 месяца. В настоящее время в Сирии насчитывается около двух тысяч официальных американских военнослужащих.