Новости

Боксер Александр Костромин убит в Белгороде 04:53
Один человек погиб при стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону 04:35
СМИ: США намерены вывести войска из Сирии до конца апреля 04:02
Два трубопровода из Канады в США частично закрыты из-за утечки нефти 03:31
Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости 02:57
Глава Ингушетии опубликовал свой телефон для жалоб на чиновников 02:30
Криминалисты: Со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы 02:25
Полиция не нашла бомбу на борту вернувшегося в Стокгольм лайнера 01:22
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму 00:52
Хакеры взломали сайт посольства Венесуэлы в Москве 07.02.2019
В МИД РФ сочли ненужным присутствие США в сирийском лагере беженцев 07.02.2019
На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин 07.02.2019
Замглавы администрации Рязани арестован в Москве по делу о взятке 07.02.2019
Россия по буллитам победила финнов в вынесенном матче Евротура 07.02.2019
Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем 07.02.2019
Касаткина помогла россиянкам обыграть Данию в Кубке федерации 07.02.2019
Рушайло уволили из "Транснефти" в связи с выходом на пенсию 07.02.2019
В ОБСЕ осудили решение Киева о недопуске наблюдателей РФ на выборы 07.02.2019
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой 07.02.2019
В Иране показали новую баллистическую ракету "Дизфуль" 07.02.2019
Гендиректор АО госпитализирован в Москве после нападения акционера 07.02.2019
Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 07.02.2019
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 07.02.2019
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 07.02.2019
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 07.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
08.02.2019 04:02
Рубрика: В мире

СМИ: США намерены вывести войска из Сирии до конца апреля

Завершить вывод американских войск из Сирии США планируют к концу апреля 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

Уже к середине марта из Сирии будет выведена основная часть американского военного контингента. Между тем администрация президента Дональда Трампа пока не выработала план защиты курдского ополчения в САР после вывода войск. В Вашингтоне надеются к этому времени договориться с Анкарой о том, чтобы турецкие военные не вторгались на территории, контролируемые курдскими отрядами.

США продолжат в Сирии борьбу с терроризмом вместе с другими странами

Турция выступает категорически против передачи 22 американских военных баз курдским формированиям, которые в США называют своими союзниками, а в Турции считают террористическими группировками.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами в Сирии и решении вывести американские войска из страны. О начале этого процесса затем сообщили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и госсекретарь Майк Помпео. Предполалось, что на это уйдет 2-3 месяца. В настоящее время в Сирии насчитывается около двух тысяч официальных американских военнослужащих.

В мире Ближний Восток Сирия В мире США Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Макрон отказался от выступления с Меркель
Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости
СМИ: США намерены вывести войска из Сирии до конца апреля
Криминалисты: Со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы