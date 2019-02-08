Toyota выпустила суперпроходимый внедорожник

Компания Toyota представила новую версию внедорожника Sequoia - TRD Pro 2020 года. Прежде такую же спецификцию получили другие модели марки - 4Runner, Tacoma и Tundra.

Главная особенность Sequoia TRD Pro - набор амортизаторов, которые обеспечивают безопасное передвижение автомобиля по самым непроходимым местам. Они имеют увеличенные на 50 процентов, по сравнению со стандартными амортизаторами Sequoia, поршни.

Автомобиль получил черную решетку радиатора, которая отличает все модели TRD Pro. Также внедорожник оснащен светодиодными фарами (в том числе, противотуманными), 18-дюймовыми дисками BBS черного цвета.

Sequoia TRD Pro доступен в четырех цветах: белом, черном, сером и темно-зеленом. Сиденья автомобили отделаны черной кожей с контрастной красной строчкой и логотипами TRD Pro. Также в салоне есть фирменные всепогодные коврики.

Фото: Пресс-служба Toyotа.

Внедорожник получил новую информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, совместимую с Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

Моторный отсек имеет дополнительную защиту. В автомобилей также есть алюминиевые подножки и багажник на крыше. В качестве опции предлагается "громкая" выхлопная система TRD.

Sequoia TRD Pro оснащен тем же двигателем, что стандартный автомобиль - 5,7-литровым V8 мощностью 381 л.с. В комплекте с ним идет шестиступенчатый "автомат". Система безопасности включает автоматический тормоз и адаптивный круиз-контроль. Стоимость новинки пока не объявлена.

На днях стали известны подробности о новой Toyota Corolla для российского рынка. Кроме того, появились данные о том, что компания выпустит Land Cruiser 300.