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08.02.2019 17:24
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустила суперпроходимый внедорожник

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Toyotа. Фото: Пресс-служба Toyotа.
Фото: Пресс-служба Toyotа.

Компания Toyota представила новую версию внедорожника Sequoia - TRD Pro 2020 года. Прежде такую же спецификцию получили другие модели марки - 4Runner, Tacoma и Tundra.

Главная особенность Sequoia TRD Pro - набор амортизаторов, которые обеспечивают безопасное передвижение автомобиля по самым непроходимым местам. Они имеют увеличенные на 50 процентов, по сравнению со стандартными амортизаторами Sequoia, поршни.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Автомобиль получил черную решетку радиатора, которая отличает все модели TRD Pro. Также внедорожник оснащен светодиодными фарами (в том числе, противотуманными), 18-дюймовыми дисками BBS черного цвета.
Sequoia TRD Pro доступен в четырех цветах: белом, черном, сером и темно-зеленом. Сиденья автомобили отделаны черной кожей с контрастной красной строчкой и логотипами TRD Pro. Также в салоне есть фирменные всепогодные коврики.

Фото: Пресс-служба Toyotа.

Внедорожник получил новую информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, совместимую с Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

Моторный отсек имеет дополнительную защиту. В автомобилей также есть алюминиевые подножки и багажник на крыше. В качестве опции предлагается "громкая" выхлопная система TRD.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Sequoia TRD Pro оснащен тем же двигателем, что стандартный автомобиль - 5,7-литровым V8 мощностью 381 л.с. В комплекте с ним идет шестиступенчатый "автомат". Система безопасности включает автоматический тормоз и адаптивный круиз-контроль. Стоимость новинки пока не объявлена.

На днях стали известны подробности о новой Toyota Corolla для российского рынка. Кроме того, появились данные о том, что компания выпустит Land Cruiser 300.

Фото: Пресс-служба Toyotа.
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#Toyota