Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы

Пилот Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом, на котором летел футболист Эмилиано Сала, до последнего пытался избежать катастрофы. Об этом заявил эксперт, бывший инструктор и консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт.

"Он не полностью потерял контроль над управлением. Если пилот сажает самолет на воду, он пытается тянуть нос судна кверху. Самолет не входил в воду с опущенным носом и на высокой скорости", - приводит слова Лирмаунта The Times.

Эксперт добавил, что в пользу его гипотезы свидетельствует и тот факт, что обломки самолета не были разбросаны по широкой площади. При неконтролируемом падении было бы совсем иначе.

Эмилиано Сала переходил из "Нанта" в "Кардифф" и 21 января летел в Уэльс, где должен был присоединиться к новой команде. Однако за полтора часа до ожидаемой посадки самолет пропал с радаров. Поиски продолжались несколько дней, затем были остановлены, но вскоре возобновились в частном порядке.

Помощь семье спортсмена предложил океанограф Дэвид Мирнс - именно его команда обнаружила самолет на дне Ла-Манша. А вчера из него достали тело: коронер английского графства Дорсет подтвердил, что это Эмилиано Сало. Тело Ибботсона пока не найдено. На самолете находились лишь они двое.