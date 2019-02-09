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09.02.2019 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

В Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров на лечении остаются 16 работников разреза "Распадский" и один пострадавший на шахте имени Тихова.

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Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, пятеро горняков находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии. С их родственниками работают психологи.

Центр посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он сообщил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь. Пострадавшие получат из бюджета области по 50 тысяч рублей. Семьям погибших по миллиону рублей выплатит работодатель - ПАО "Распадская", по два миллиона - страховая компания. Администрация области возьмет на себя расходы на похороны и дополнительно выделит семьям погибших по сто тысяч рублей.

Накануне на угольных предприятиях Кузбасса произошло два ЧП. В Междуреченске упал с обрыва вахтовый КАМАЗ, в котором находились 24 человека. Шестеро погибли, остальные госпитализированы. На шахте имени Тихова в Беловском районе произошел выброс метана, под завалами оказались четверо горняков, один погиб. Возбуждены уголовные дела, причины трагедий выясняются.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах
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