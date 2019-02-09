Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков

В Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров на лечении остаются 16 работников разреза "Распадский" и один пострадавший на шахте имени Тихова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, пятеро горняков находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии. С их родственниками работают психологи.

Центр посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он сообщил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь. Пострадавшие получат из бюджета области по 50 тысяч рублей. Семьям погибших по миллиону рублей выплатит работодатель - ПАО "Распадская", по два миллиона - страховая компания. Администрация области возьмет на себя расходы на похороны и дополнительно выделит семьям погибших по сто тысяч рублей.

Накануне на угольных предприятиях Кузбасса произошло два ЧП. В Междуреченске упал с обрыва вахтовый КАМАЗ, в котором находились 24 человека. Шестеро погибли, остальные госпитализированы. На шахте имени Тихова в Беловском районе произошел выброс метана, под завалами оказались четверо горняков, один погиб. Возбуждены уголовные дела, причины трагедий выясняются.