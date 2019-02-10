Чехия предложила разместить на своей территории ракеты США

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил о возможности размещения ракет или радиолокационных станций (РЛС) американских ПРО в стране. Он также выразил опасения, что прекращение действия ДРСМД ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе.

"Посмотрим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, позволяющий вернуться к выполнению обязательств по договору", - подытожил Метнар в интервью газете Pravo. Он не исключил того, что в НАТО могут начаться дебаты касательно использования территории Чехии.

Соединенные Штаты в начале 2000-х уже предлагали разместить свои ракеты в Чехии для создания глобальной системы ПРО, однако население страны негативно восприняло данное предложение.

Ранее министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о том, что в интервью редакции Der Spiegel мининдел Яцек Чапутович выступал за развертывание американских атомных ракет в Европе на фоне заявления администрации США о выходе из Договора РСМД.

Соединенные Штаты со второго февраля приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД и разработке ракет запрещенного класса совместно с НАТО и другими союзниками, "чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения". США предъявили ультиматум России, не предъявив убедительных доказательств нарушения Москвой условий договора.

Москва неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон.