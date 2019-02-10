Отравление Гжати: круг расследования сужается

Резонансный случай на смоленской реке Гжать, которая во времена Петра помогала строить Петербург, а последние сорок лет подпитывает резервный источник питьевого водоснабжения Москвы, не оставил равнодушными наших читателей. Десятки тысяч просмотров и большое число откликов вызвали за последние 3-4 дня опубликованные в газете и на сайте "РГ" материалы журналистского расследования, что стало причиной массовой гибели рыбы и всего живого в реке Гжать - сразу после впадения в нее реки Овсянка.

В селе Пречистое, где больше всего найдено мертвой рыбы, еще неделю назад состоятся сельский сход. И людям было объявлено, что на анализ проб, взятых 1 февраля экспресс-лабораторий по заданию Смоленского управления Росприроднадзора, требуется до 5 дней. И тогда, мол, все станет ясно, откуда и какие загрязнители попали в Гжать. Виновных назовем и привлечем к ответственности по всей строгости закона…

"Российская газета", рассказав об этой ситуации, вместе с земляками первого космонавта надеялась своевременно получить ответ, что же на самом деле стало причиной экологической беды? Однако ни в устной, ни письменной форме ответа люди до сих пор не получили.

Зато среди откликов на публикации "Российской газеты" обнаружилось официальное письмо компании "Мустанг Технологии Кормления". Она упоминалась нами в числе предприятий, на которые местные жители и проверяющие указывали как на возможных загрязнителей реки, поскольку их производственные площадки расположены на северной и северо-западной окраинах города Гагарин, а рядом протекает Гжать.

Однако в компании с этой гипотетической логикой не согласились и аргументировали свою позицию. Как написал в "РГ" руководитель отдела маркетинга "Мустанг Технологии Кормления" Евгений Назаркин, "производственная площадка компании "Мустанг Технологии Кормления" - завод ООО "БиоТек" - работает в г. Гагарин с 2012 года" и "производит полностью натуральные заменители молока для молодняка сельскохозяйственных животных".

По его же словам, "при производстве этих продуктов используются исключительно натуральные ингредиенты: сухая сыворотка, пшеничная и соевая мука", "на заводе с 2013 года внедрена система управления качеством в соответствие со стандартом ISO 9001", а сейчас "предприятие проходит процедуру международной сертификации по стандарту GMP +".

Далее в письме говорится: "Технология, применяемая на производстве ООО "Биотек", - это технология т.н. "сухого смешивания", что предполагает отсутствие воды и других жидкостей в технологическом процессе. Это означает, что на предприятии в принципе отсутствует сброс каких-либо жидких отходов производства. В отношении ООО "Биотек" никогда не было претензий или подозрений со стороны регулирующих или проверяющих государственных органов относительно возможных сбросов жидких отходов производства.

На основании вышеизложенного, считаем, что ссылка на нашу компании как на один из возможных источников загрязнения р. Гжать выглядит как недоказанный и неподтвержденный факт, направленный на нанесение ущерба нашей репутации…".

Мы немедленно связались по телефону с генеральным директором компании "Мустанг Технологии Кормления" Светланой Алябьевой, поблагодарили за ответ и данные в нем разъяснения, а также заверили, что не преследовали и не преследуем цель навредить деловой репутации добросовестных товаропроизводителей.

Как раз напротив - помогаем разобраться в причинах экологической беды на родине Юрия Гагарина, чтобы найти виновного в аномальном загрязнении реки и вывести из-под критики и подозрений тех, кто к этому не причастен.

Светлана Владимировна с нашими доводами согласилась и пообещала оказать в этом всемерное содействие.

- Мы готовы и будем рады предоставить любую дополнительную информацию для разрешения сложившейся ситуации. Готовы организовать посещение нашей производственной площадки в городе Гагарин, чтобы показать, какое внимание наша компания уделяет вопросам качества, а также ознакомиться с тем, что представляет собой технологический процесс. И убедиться, насколько необоснованно упоминание про "Мустанг" в связи с инцидентом на реке Гжать.

Этим предложением мы непременно воспользуемся в рамках нашего журналистского расследования. И такой же открытости ожидаем от других, попавших под подозрение природопользователей - Гагаринского горводоканала, ООО "ЭггерДревПродукт Гагарин" и ООО "Гагарин - Останкино".