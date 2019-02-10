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Рубрика: В мире

Шведский журналист обвинил Украину в провокации в Керченском проливе

Шведский журналист Стефан Линдгрен в своей статье в издании Nyhetsbanken обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Корреспондент разобрал юридические аспекты данного события и подчеркнул, что случившееся было намеренной провокацией украинских властей, нацеленной на открытие Азовского моря для стран НАТО.

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Линдгрен ссылается на данные ФСБ РФ, согласно которым украинские суда подошли к Керченскому проливу без предупреждения и отказались следовать требованиям сотрудников пограничной службы, тем самым нарушив закон. Он также добавил, что Россия, задержавшая украинских моряков за нарушение законных границ страны, не делала ничего противозаконного.

Украина, отмечает Линдгрен, нарушила не только границу РФ, но и международное морское право, потому что на борту был груз с оружием. Автор также упрекнул "родное правительство" в двойных стандартах по отношению к России - ранее в стране продвигали право на использование военных мер принуждения для защиты своих вод. Однако за Москвой такое право на Западе не признают.

Фото: iStock
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Напомним, три украинских судна попытались предпринять провокационные действия и выдвинулись в направлении Крымского моста. Российские пограничные корабли были вынуждены применить для их остановки стрелковое оружие. По данным ЦОС ФСБ, три украинских моряка получили легкие ранения - им оказана необходимая медицинская помощь. Как заявили в российской спецслужбе, у ФСБ имеются неопровержимые доказательства проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины. Украинские корабли сознательно игнорировали все обращения российский пограничников по радиосвязи о нарушении госграницы РФ. При этом на кораблях находились штатные сотрудники военной контрразведки СБУ, которые получали прямые указания из Киева.

В мире Европа Швеция В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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