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11.02.2019 09:45
Рубрика: Культура

Сингл This is America получил "Грэмми" как лучшая запись года

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий "Грэмми". Трансляцию мероприятия вел телеканал CBS.

Лучшей композицией была признана This is America исполнителя Childish Gambino (под этим сценическим именем выступает американский актер Дональд Гловер).

Фото: AFP/ GABRIEL BOUYS
Победители Grammy неожиданно стали известны за 2 недели до церемонии

Также песня победила в номинациях "Лучшее музыкальное видео", "Лучшее рэп/снаг-исполнение" и "Лучшая песня года".

Лауреатом "Грэмми" за лучший альбом стала Кейси Масгрейвс с работой Golden Hour, а британская певица Дуа Липа стала лучшим новым исполнителем года.

За "Лучшее рок-выступление" был посмертно награжден лидер рок-группы Soundgarden Крис Корнелл. Его номинировали на "Грэмми" 16 раз. При жизни он получил две награды.

Среди победителей в других номинациях - саундтреки к фильмам "Звезда родилась" и "Черная пантера". Композиция Shallow Леди Гага и Брэдли Купера стала лучшей песней для визуальных СМИ. А сборник композиций к "Черной пантере" завоевал "Грэмми" в аналогичной номинации "Лучшие саундтреки для визуальных СМИ".

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Премия "Грэмми"
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