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Американские актеры дали главный приз "Черной пантере"

Новости
    29.01.2019, 14:14
Текст:   Олег Усков

Комикс-боевик "Черная пантера" продолжает торжествовать. В этот раз картину расцеловала Гильдия киноактеров США (Screen Actors Guild Award), вручив "Пантере" приз за "Лучший актерский состав в художественном фильме". Комикс обошел составы драмы "Черный клановец", байопика "Богемская рапсодия", драматического мюзикла "Звезда родилась" и драмедии "Безумно богатые азиаты".

Напомним. Гильдия не обозначает лучший фильм или телешоу, а награждает именно актерские составы.

25-я ежегодная церемония вручения премий Гильдии, которая объединяет 165 тысяч артистов кино и телевидения, прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Список призеров и номинантов обнародован на ее сайте. Где отмечено, что в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале" обошло коллег шоу "Это мы". Победившее "Американцев", спин-офф "Во все тяжкие" "Лучше звоните Солу", антиутопию "Рассказ служанки" и вариации на тему "Во все тяжкие" "Озарк".

Из актерских составов комедийных сериалов вперед вышла чудесная "Удивительная миссис Мейзел", боровшаяся с сэдкомом "Атланта", черной комедией "Барри", ретро-комедией о женском реслинге "Блеск" и "Методом Комински" - во главе с Майклом Дугласом.

Фото: AFP/ PIERRE VERDY
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Лучшим актером гильдия назвала Рами Малека - за роль Фредди Меркьюри. В этой номинации Малек конкурировал с Кристианом Бэйлом (за "Власть"), Брэдли Купером ("Звезда родилась"), Вигго Мортенсеном ("Зеленая книга") и Джоном Вашингтоном ("Черный клановец").

Лучшим актером второго плана признан Махершала Али - за "Зеленую книгу". Лучшим актером в драматическом сериале назван Джейсон Бейтман - за "Озарк". Лучшим актером в мини-сериале или телефильме - Даррен Крисс ("Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче").

Лучшая актриса - Гленн Клоуз ("Жена"), обошедшая в своей номинации Леди Гагу ("Звезда родилась"), Оливию Колман ("Фаворитка"), Мелиссу Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?") и Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается"). Что примечательно, Блант победила и в номинации "Лучшая актриса второго плана" - за хоррор "Тихое место".

Лучшей актрисой в драматическом сериале названа Сандра О - за дикую "Убивая Еву". Лучшей актрисой, отметившейся в мини-сериале или телефильме - Патриша Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").

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