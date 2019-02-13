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Рубрика: Культура

В серии ЖЗЛ вышла книга "Иисус Христос"

Текст: Елена Яковлева
В знаменитой серии ЖЗЛ вышла новая книга "Иисус Христос". Земную биографию Господа Бога написал известный богослов, глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.
Фото: Издательство "Молодая гвардия" Фото: Издательство "Молодая гвардия"
Фото: Издательство "Молодая гвардия"

Скорее всего мы имеем дело с книгой, к которой трудно придраться с научной точки зрения. И секрет не только в том, что за плечами у ее автора Оксфорд и докторские степени, но и в том,  что она является сжатым вариантом недавно выпущенного им шеститомника "Иисус Христос. Жизнь и учение".

Для создания этого фундаментального труда, уже переведенного на многие языки, автор прочитал более 1000 книг на русском, английском, французском и др. языках.

Однако подарив шеститомник одному уважаемому государственному деятелю, митрополит Иларион через год узнал, что тот успел прочитать лишь первый том - про Рождество. Чтобы прочитать 6 книг, ему понадобится 6 лет, посчитал автор, и решил сжать содержание в один том.

При написании этой книги ему пришлось перешагнуть два серьезных барьера. Первым стал ожидаемый вопрос от  верующих:  разве жизнь  Христа исчерпывается человеческой биографией, он же  был воплощением Бога. Митрополит Иларион ответил на него так: то, что Он был Богом, не мешало ему быть человеком - интересным и ярким.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Второй барьер, который надо было перешагнуть автору, как поместить рассказ о земном пути Богочеловека в один ряд книг в том числе и об отрицательных исторических персонажах,   причем книги о последних, по свидетельству представителей издательства, выпускающего серию ЖЗЛ, расходятся бОльшими тиражами. На этот вопрос автор ответил так: если Христос не погнушался быть распятым с разбойниками, то он не погнушался бы и того, что книга о нем будет стоять в одном ряду с книгами об отрицательных героях.

Но главным аргументом "за" стал простой, но сильный аргумент: в жизни человечества не было более известной личности! Главная книга христиан - Библия - издана 8-миллиардными тиражами и самой читаемой ее частью остаются Евангелия. Каждый год выходят десятки тысяч новых книг, посвященных Иисусу Христу. На земле не написано большего количества портретов, чем портретов Господа, и это не только иконы и фрески, но и невероятное множество картин - от "Явления Христа народу" Иванова до " Динария кесаря" Тициана. Наконец, все мы, включая атеистов, живем в летоисчислении, заданном Рождеством Христа. И даже научные споры о том, что реальное рождество Спасителя было чуть раньше принятого, ничего не меняют. А попытки перечеркнуть христианский календарь - во времена французской и русской революции - ничего не дали, революционные календари не прижились.

Невозможность оспорить то, что Иисус Христос самая известная и яркая личность на протяжении последних 2000 лет, окончательно сняла  барьеры для замысла написать его биографию.

Митрополит Иларион, конечно, придерживается церковных концепций личности Христа, но при этом в своей книге анализирует и другие теории. В частности, гипотезу немецкого историка  Реймаруса о том, что Иисус Христос был своего рода террористом, захватившим Иерусалимский храм, но потерпевшим поражение, впавшем от этого в Гефсиманском салу в депрессию и казненным. Эта гипотеза неожиданно воспроизвелась недавно как оригинальная в громко заявленной книге Юлии Латыниной.

Интересно, что довольно распространенная  среди советских атеистов уверенность, что Христос никогда не жил на земле, а был всего лишь литературным персонажем, смоделированной личностью, имела свои истоки в одной из гипотез, возникших в III рейхе.

Фото: Александр Корольков/РГ
В серии ЖЗЛ вышла книга "Патриарх Кирилл"

Книгу в серии ЖЗЛ автору писать было не так уж трудно, и не только по причине 1000 хорошо проштудированных источников, но и потому что " жизнь редко какой личности  так задокументирована, ведь  четыре Евангелия, это по сути четыре биографии". А есть еще апокрифы, достоверность которых митрополит Иларион также  анализирует в своей книге.

Он рассказывает в ней о возникновении Евангелий, и обо всех евангельских сюжетах - чудесах, исцелениях, притчах, Нагорной проповеди, страстях, распятии, Воскресении.

Эта книга похожа на прекрасный перевод, на современный язык всего, рассказанного в древних текстах Евангелий. Но не лексический, а фактический,  смысловой, ментальный.

И она есть свидетельство живой веры, той, что каждый год на Пасху наполняет слезами радости глаза отвечающих на возглас "Христос воскресе!".  "И ведь люди произносят эти слова так, как будто у них кто-то из родных вернулся с войны",  говорит митрополит Иларион.

Культура Литература
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