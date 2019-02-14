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14.02.2019 21:05

Берлинале готовится подводить итоги

Какие фильмы победят на Берлинском кинофестивале
Текст: Валерий Кичин
Главный конкурс 69-го Берлинале завершился показом китайского трехчасового киноромана "Прощай, сын мой!"
Кадр из фильма "Прощай, мой сын!" Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля Кадр из фильма "Прощай, сын мой!" Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля
Кадр из фильма "Прощай, сын мой!" Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля

Режиссер Ван Сяошуай, чей "Пекинский велосипед" в 2001 году был награжден в Берлине Гран-при жюри, теперь снял эпопею о том, как две семьи выживают в условиях быстро меняющейся экономической ситуации в Китае трех десятилетий. Добротную, социально заостренную, с хорошими актерами. В китайском кино уже сложился тип такого повествования, где через перипетии частной жизни просвечивают политические и общественные процессы, катаклизмы в стране отзываются в судьбах отдельных людей - вспомним хотя бы подобный прием в фильме Цзя Чжанкэ "И горы сдвигаются с места" 2015 года. Ван Сяошуай и на этот раз нашел точное соотношение мелодрамы с социальной драмой, и эта постоянная смена фокуса сообщает картине многослойность и глубину. Обычно такое кино обязательно попадает в поле внимания жюри.

Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля
Берлинский кинофестиваль оказался близок к провалу

Гадать о возможных предпочтениях Большого жюри частично помогают оценки жюри маленького - того, что собирает журнал Screen в своем критическом рейтинге. Я практически не сомневался, что критики - как наши в журнале "Искусстве кино", так и не наши в Screen, дружно клюнут на бегающего по экрану голого героя в израильском фильме "Синонимы": он, разумеется, и выбежал в лидеры. Не подумайте дурного: главный критерий этого искушенного люда уже не раз формулировался различными представителями цеха - мол, надо, чтобы мы такого еще не видели! И действительно, столь лошадиной дозы мужской обнаженки в респектабельном кино не было давно, а стало быть, это новаторство. Добавьте актуальную тему самоидентификации пришлого человека в чужом мире, и мы получим ту самую чертову смесь социального с эротическим, какая, по мнению многих экспертов, и отличает современное кино от благонамеренного олдскульного. Впрочем, балл и у лидера оказался невысокий: всего тройка (Screen), но выше в этом году не прыгнул ни один фильм конкурса.

Иностранным коллегам из Screen пришлась по душе также турецкая "Сказка о трех сестрах" Эмина Элпера (3 балла), наши оценили ее значительно скромнее (2,1). В "Искусстве кино" только моя единица, оказавшаяся в одиночестве, не позволила отпраздновать триумф немецкой картине "Я была дома, но" Ангелы Шанелек (у нее здесь 3,6 балла), зато в рейтинге Screen колы ей влепили четверо из восьми критиков, итог - 2,3 балла. В числе картин, вышедших вперед в рейтинге международной критики, также македонская социальная комедия "Бог есть, ее зовут Петруния" Теоны Стругар Метевски и монгольское "Яйцо" китайского режиссера Ван Цюаньянь. Зато практически провалилась лесбийская драма "Элиза и Марсела" испанки Изабель Койшет, которая у меня числится среди лучших, - у нее 1,3 балла (Screen) и 2,3 ("Искусство кино").

Фото: IFFR
Фильм "Sheena667" представили в рамках кинорынка "Берлинале"

Оба журнальных рейтинга, как показывает многолетняя практика, ровно ничего не значат в судьбе конкурсных картин у Большого жюри - у него, как правило, свое мнение, и оно почти всегда не совпадает с критическим. Поэтому я продолжаю надеяться, что будут по достоинству оценены такие картины, как "Бог есть, ее зовут Петруния", "Элиза и Марсела", и удивлюсь, если политически ангажированный Берлинале не захочет поощрить Агнешку  Холланд с политическим фильмом "Мистер Джонс". Не исключаю также, что команде рефери под предводительством Жюльет Бинош может понравиться если не расплывчатость идеи израильского фильма "Синонимы", то по крайней мере смелость дебютанта в большом кино актера Тома Мерсье.

На сегодняшний день рейтинг журнала Screen daily сложился так:

1-2. "Синонимы" и "Сказка о трех сестрах" (по 3 балла)
3. "Бог есть, ее имя Петруния" (2,9)
4. "Яйцо" (2,8)
5. "Антология города призраков" (2,6)
6. "По милости божьей" (2,4)
7-8. "Пираньи Неаполя" и "Я была дома, но" (по 2,3)
9.  "Земля под моими ногами" (2,1)
10. "Разрушительница системы" (2,0)
11-12. "Золотая перчатка" и "Пора уводить коней" (по 1,9)
13. "Доброта незнакомцев" (1,6)
14. "Мистер Джонс" (1,5)
15. "Элиза и Марсела" (1,4)

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