Мадуро: Попытка госпереворота в Венесуэле провалилась

Государственный переворот в Венесуэле был спровоцирован Вашингтоном, считает президент страны Николас Мадуро. Однако глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо так и не смог заручиться поддержкой армии, поэтому решение некоторый стран о признании его главой государства является ошибкой.

"Соединенные Штаты использовали всю свою политическую, дипломатическую и экономическую мощь, чтобы попытаться установить в Венесуэле марионеточное правительство. Это нечто беспрецедентное в нашей истории", - заявил Мадуро в интервью Евроньюс.

Президент подчеркнул, что признание Хуана Гуайдо Соединенными Штатами и другими странами является нарушением международного права и устава ООН, который не допускает вмешательства во внутренние дела суверенного государства. По мнению венесуэльского лидера, народ сам должен выбирать тех, кому доверять управление своей страной. "Если бы у нас не было поддержки, мы бы не выиграли на шести выборах подряд за последние полтора года", - подчеркнул президент. Он уверен, что если бы сегодня состоялись выборы в Национальное собрание Венесуэлы, которые были отложены, то боливарианские силы вновь победили бы.

Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, Мадуро в очередной раз призвал оппозицию к разговору: "Я готов к диалогу с оппозицией в целом или с отдельными ее представителями. Когда угодно и где угодно. Я считаю, что можно встать на путь диалога, и с его помощью прийти к пониманию, как жить вместе. Я верю в диалог, верю в слова, верю в дипломатию". Однако сигналов готовности к обсуждению сложившейся в стране ситуации от оппозиции пока не поступало.

Отвечая на вопросы Евроньюс, Мадуро согласился с тем, что за последние годы боливарианским правительством были допущены некоторые ошибки. "Но кто их не совершает", - вопрошает президент, отмечая, что власти продолжают работать над исправлением сложившейся ситуации. Однако эту работу серьезно затрудняют американские санкции.

В этом контексте глава государства обратил внимание на ошибки, совершаемые европейскими лидерами. В частности, он подчеркнул однобокость их политики в отношении Каракаса. Ведь, принимая решения о признании Гуайдо, они выслушали только одну сторону. "Они не послушали, что говорит страна в целом". В настоящее время в Венесуэле проживает около миллиона выходцев из европейских стран, которых, по словам Мадуро, Евросоюз бросил, оставив под угрозой военного вторжения Соединенных Штатов.

Отдельно венесуэльский лидер обратил внимание на политизированность и идеалогизированность темы так называемого гуманитарного кризиса в стране и необходимости поставок гуманитарной помощи. "Если хотите помочь нашей стране, разморозьте наши счета, которые захватили, верните наше золото, которое украли", - заявил Мадуро. При этом он никак не прокомментировал международную конференцию по сбору гуманитарной помощи Венесуэле, которая должна пройти в четверг в Вашингтоне.

Завершая интервью, Мадуро обратился с обвинениями к Анелис Боржес, проводившей интервью: "Вы не задали ни одного вопроса об агрессии Дональда Трампа, об угрозах военного вторжения", - и призвал всех здравомыслящих людей задуматься над происходящим в его стране. "Благородный народ Венесуэлы имеет право на уважение, имеет право на мирную жизнь. Не скрывайте агрессию США за проблемами, которые те сами и создают".

Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил на слушаниях в палате представителей американского конгресса, что не увидел признаков присутствия в Венесуэле российских военных. "Вы знаете, что были факты привлечения военной авиации, но признаков присутствия их войск нет".