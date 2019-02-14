Новый кроссовер Kia заметили на тестах

Новый компактный кроссовер Kia Tusker вновь попался фотошпионам во время тестов.
Kia Tusker Crossover Spied For The Very First Time https://t.co/XXxZmTB1sI pic.twitter.com/p4AF38PUbt— AutoRepairTech.co (@AutoRepairTechs) 13 февраля 2019 г.
На снимках, опубликованных порталом Motor1, машина спрятана под плотным камуфляжем. Впрочем, даже он не оставляет сомнений, что серийный автомобиль получит внешность представленного в прошлом году концепта SP. Об этом, в частности, говорит высокая подоконная линия и колесные арки специфической формы. Впрочем, предполагается, что у новинки будут другие фары и бампер. Также на фото заметен "плавник" антенны, которого не было на представленном концепт-каре.
Никакой другой информации фотографии, увы, не дают. Неясно даже, где именно проходят испытания. Судя по заснеженным пейзажам, это могут быть США. Почему бы и нет, если учитывать, что машина будет продаваться на американском рынке - кроме индийского и корейского. Впрочем, российские поклонники марки могут надеяться, что Tusker появится и в России. По крайней мере, управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль рассказывал в интервью "РГ" о том, что компания привезет в нашу страну некий бюджетный кроссовер. Есть основания полагать, что это и будет Tusker.
Аргумент в пользу этой догадки - платформа кроссовера. Он разделит ее с новым Hyundai Creta, для которого Россия стала одним из важных рынков. С другой стороны, Tusker может обойтись без полного привода, а такие автомобили у нас особого успеха не добиваются. Что касается моторной гаммы, то пока предполагается, что в ней представят турбированный 1.4 T-GDI мощностью 138 л.с. и атмосферный 2.0 с отдачей в 147 л.с. Обоим предстоит работать в паре с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, а двухлитровому агрегату еще и с новым вариатором iVT.
Ожидается, что серийный Kia Tusker покажут в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке.