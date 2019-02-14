Новый кроссовер Kia заметили на тестах

Новый компактный кроссовер Kia Tusker вновь попался фотошпионам во время тестов.

На снимках, опубликованных порталом Motor1, машина спрятана под плотным камуфляжем. Впрочем, даже он не оставляет сомнений, что серийный автомобиль получит внешность представленного в прошлом году концепта SP. Об этом, в частности, говорит высокая подоконная линия и колесные арки специфической формы. Впрочем, предполагается, что у новинки будут другие фары и бампер. Также на фото заметен "плавник" антенны, которого не было на представленном концепт-каре.

Никакой другой информации фотографии, увы, не дают. Неясно даже, где именно проходят испытания. Судя по заснеженным пейзажам, это могут быть США. Почему бы и нет, если учитывать, что машина будет продаваться на американском рынке - кроме индийского и корейского. Впрочем, российские поклонники марки могут надеяться, что Tusker появится и в России. По крайней мере, управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль рассказывал в интервью "РГ" о том, что компания привезет в нашу страну некий бюджетный кроссовер. Есть основания полагать, что это и будет Tusker.

Аргумент в пользу этой догадки - платформа кроссовера. Он разделит ее с новым Hyundai Creta, для которого Россия стала одним из важных рынков. С другой стороны, Tusker может обойтись без полного привода, а такие автомобили у нас особого успеха не добиваются. Что касается моторной гаммы, то пока предполагается, что в ней представят турбированный 1.4 T-GDI мощностью 138 л.с. и атмосферный 2.0 с отдачей в 147 л.с. Обоим предстоит работать в паре с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, а двухлитровому агрегату еще и с новым вариатором iVT.

Ожидается, что серийный Kia Tusker покажут в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке.