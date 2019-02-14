Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: Блогеры проверили тормозной путь Audi на деревянных колесах 13.02.2019
Удививший Илона Маска россиянин сделал "ВАЗ-наоборот" за два вечера 13.02.2019
Как Porsche Taycan проходит испытания за Полярным кругом 13.02.2019
Видео: фура в тумане чудом избежала столкновения с пикапом 13.02.2019
14.02.2019 01:46
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Kia заметили на тестах

Текст: Андрей Полухин

Новый компактный кроссовер Kia Tusker вновь попался фотошпионам во время тестов.

На снимках, опубликованных порталом Motor1, машина спрятана под плотным камуфляжем. Впрочем, даже он не оставляет сомнений, что серийный автомобиль получит внешность представленного в прошлом году концепта SP. Об этом, в частности, говорит высокая подоконная линия и колесные арки специфической формы. Впрочем, предполагается, что у новинки будут другие фары и бампер. Также на фото заметен "плавник" антенны, которого не было на представленном концепт-каре.

Фото: www.carscoops.com
Как Porsche Taycan проходит испытания за Полярным кругом

Никакой другой информации фотографии, увы, не дают. Неясно даже, где именно проходят испытания. Судя по заснеженным пейзажам, это могут быть США. Почему бы и нет, если учитывать, что машина будет продаваться на американском рынке - кроме индийского и корейского. Впрочем, российские поклонники марки могут надеяться, что Tusker появится и в России. По крайней мере, управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль рассказывал в интервью "РГ" о том, что компания привезет в нашу страну некий бюджетный кроссовер. Есть основания полагать, что это и будет Tusker.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Renault выпустит сверхбюджетный кроссовер

Аргумент в пользу этой догадки - платформа кроссовера. Он разделит ее с новым Hyundai Creta, для которого Россия стала одним из важных рынков. С другой стороны, Tusker может обойтись без полного привода, а такие автомобили у нас особого успеха не добиваются. Что касается моторной гаммы, то пока предполагается, что в ней представят турбированный 1.4 T-GDI мощностью 138 л.с. и атмосферный 2.0 с отдачей в 147 л.с. Обоим предстоит работать в паре с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, а двухлитровому агрегату еще и с новым вариатором iVT.

Ожидается, что серийный Kia Tusker покажут в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке.

#Kia