Полностью обезопасить жилье от взрывов бытового газа может только техника. К такому выводу пришли в Мурманской области. Власти намерены разработать региональную программу по установке в домах газоанализаторов.

По регионам России прокатилась волна взрывов бытового газа. Не стала исключением и Мурманская область. Последний случай произошел в январе - в селе Ловозеро взорвался газовый баллон автомобиля в гараже на улице Вокуева. Как сообщают в региональном следственном управлении СК РФ, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы.

- Когда грянул взрыв, мы почувствовали, как тряхнуло стены, хотя наш дом находится далеко от того гаража, - рассказала жительница села Валентина Совкина. - А в доме, который стоит совсем близко, повылетали стекла и двери. Все село почувствовало взрыв, кто-то даже сказал: "Как будто бомбу сбросили!" Было очень страшно...

Случаи взрыва бытового газа в Заполярье не единичны. Наиболее трагичный по своим последствиям произошел в Мурманске 20 марта 2018 года. Хозяин одной из квартир пятиэтажного дома на улице Свердлова, решив покончить с собой, перерезал шланг, подающий газ к плите, и через некоторое время зажег спичку. Жертвой взрыва стали четыре человека, в том числе и виновник ЧП - он умер в больнице, успев перед этим признаться во всем следователям.

В ноябре 2017-го в пятиэтажке на Зеленой улице взрыв газа стоил жизни одному человеку. В июне 2016 года в доме на улице Марата по той же причине выгорели две квартиры и появилась большая трещина в стене. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. А в августе 2014-го на улице Александра Невского взрыв газа разрушил три этажа в одном из подъездов. Погибли двое.

- Проверки показали, что основная причина взрывов - человеческий фактор, - отмечает глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. - Нарушений в работе газовых служб выявлено не было.

В "Мурманоблгазе" заверяют, что проверки газового оборудования в жилых домах Заполярья ведутся ежедневно. После трагедии в Магнитогорске предприятие "активизировало работу по пропаганде безопасного использования бытового газа": у входов в подъезды домов размещены "Правила пользования газом в быту", а в учебных заведениях и на предприятиях проводятся лекции на эту тему.

Но достаточно ли этих мер? Проанализировав случаи взрывов в Заполярье, специалисты сделали вывод: полностью полагаться на добросовестность и ответственность жильцов не стоит. Всегда найдется либо одинокий пенсионер, который забудет закрыть конфорку, либо сумасшедший, который решит покончить с жизнью и заодно превратить в руины целый дом.

Власти области намерены разработать региональную программу по установке в жилых домах Заполярья газоанализаторов.

Они могут автоматически оповещать жильцов об опасной концентрации газа в квартирах, автоматически перекрывать его подачу, включать дополнительную вентиляцию, передавать сигнал об утечке в экстренные службы. Стоят приборы от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Далеко не всем жильцам по карману такие расходы, поэтому предполагается, что в приобретении газоанализаторов должен участвовать региональный бюджет.

- Разработать такую программу уже предложил Минстрой РФ, и мы поддерживаем эту инициативу, - сообщил корреспонденту "РГ" вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. - Сейчас работаем с министерством, чтобы понять, в каком направлении двигаться.

По его словам, уже есть договоренность о том, чтобы сотрудники энергосбытовой компании, проверяющие электросчетчики, одновременно обращали внимание на исправность газовых систем в жилых домах - например, нет ли в доме запаха газа. Кроме того, мониторинг будут вести работники управляющих организаций, органов внутренних дел, МЧС.

Комментарии:

Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области:

- В изменениях нуждается законодательство страны. Проверить, как "проблемные" жильцы обращаются с газовым оборудованием в своих квартирах, в упрощенном порядке невозможно. Чтобы попасть в такую квартиру, требуется решение суда, даже если человек является маргиналом, ведет асоциальный образ жизни и годами на оплачивает услуги ЖКХ. Чтобы решение суда состоялось и к нему на дом явились судебные приставы, может пройти год. Кроме того, нет технической возможности перекрыть газоснабжение такой квартиры, находясь вне ее. Для этого необходимо перекрывать газ во всем подъезде.

Виктор Федорук, эксперт по ЖКХ и жилищному праву Общероссийского общественного движения за права человека:

- Обезопасить жильцов газифицированных домов от взрывов можно только в одном случае: государство должно настаивать на том, чтобы все дома, оборудованные газовым отоплением и газовыми плитами, в обязательном порядке имели газоанализаторы, которые в случае утечки автоматически отключают подачу газа на квартиру, на подъезд, на дом. Такой опыт есть за границей. Это недешево, но надежно: исключает как человеческий фактор, так и технические неполадки, которые могут привести к взрыву.

На заметку

Правила газовой безопасности

1. Самое важное: если в квартире или подъезде ощутимо пахнет газом, немедленно вызывайте специалистов. Номер службы спасения - 112.

2. Тщательно следите за состоянием шланга, соединяющего плиту с газопроводом. Он не должен быть перекручен, натянут, касаться электроприборов. Гибкие шланги должны быть сертифицированы, иметь разрешение Госгортехнадзора России и технический паспорт, в котором отмечен сертификат соответствия, дата изготовления, срок службы и замены.

3. За состоянием газового оборудования вне квартир обязана следить управляющая компания. Не стесняйтесь интересоваться у специалистов УК состоянием системы газоснабжения, обращайте внимание на возможные неисправности - провисающую трубу на стене в подъезде, проржавевший вентиль и так далее.

4. Если в квартире или в доме пахнет газом, покиньте помещение, захватив с собой деньги, документы и вещи первой необходимости. Включать и выключать электрические приборы, а также звонить по телефону в загазованной квартире нельзя, это может вызвать взрыв. Перед тем как покинуть помещение, перекройте газовый кран и откройте окна.

5. Если вы хотите предупредить об аварии соседей, не звоните им в дверь, только стучите. Искра от электрозвонка может стать причиной возгорания и взрыва.