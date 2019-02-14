В Иране уточнили число жертв теракта против военных

Количество жертв атаки смертника на автобус с военнослужащими иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) достигло 27 человек, еще 13 военных получили ранения различной тяжести. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы КСИР.

Все раненные доставлены в больницы, о состоянии из здоровья не сообщается. В документе отмечается, что теракт был осуществлен террористической группировкой во взаимодействии и при поддержке иностранных спецслужб.

Заместитель командующего КСИР по вопросам координации Али Фадави пообещал гражданам Ирана найти организаторов и исполнителей нападения в кротчайшие сроки и "жестоко их наказать".

Напомним, накануне смертник в иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан на заминированном автомобиле врезался в автобус с военнослужащими КСИР на дороге Хаш-Захедан. Местные СМИ сообщали о 41 погибшем военном в результате нападения. Власти провинции в связи с трагедией объявили трехдневный траур.

По данным телеканала Press TV, за терактом стоит экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которая в Иране считается террористической. Она действует в районе ирано-пакистанской границы с 2012 года и является преемницей разгромленной иранскими спецслужбами суннитской экстремистской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" ранее неоднократно совершали похищения и теракты в отношении военнослужащих и пограничников Исламской Республики.