Volkswagen показал дизайн "горячего" T-Roc R

Компания Volkswagen опубликовала эскиз нового компактного кроссовера T-Roc R. Спортивная версия модели, как и ожидалось, будет выглядеть более агрессивно благодаря увеличенной радиаторной решетке и колесам большего размера.

Как уточняет портал Autocar, автомобиль скорее всего получит тот же 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 296 л.с., что и хот-хэтч Golf R, с которым он создан на одной платформе. Также предполагается, что T-Roc R оснастят семиступенчатой коробкой передач DSG и отключаемым полным приводом.

На видео-тизере, который Volkswagen выложил в конце января, рассказывалось, как новый кроссовер проходит скрытое тестирование на трассе в Нюрбургринге. Ранее компания держала информацию о T-Roc R в секрете.

Спортивную версию кроссовера Volkswagen намерен дополнить еще одной модификацией. Известно, что в первой половине 2020 года свет увидит T-Roc Cabriolet. Глава Volkswagen Group Герберт Гисс при этом заявил, что компания "превращается в бренд SUV".

Премьера Volkswagen T-Roc R состоится на Женевском автосалоне, в первый день его работы - 5 марта.

Ранее компания показала концепт пляжного багги и представила спецверсию Polo для России.