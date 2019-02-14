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14.02.2019 12:13
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал дизайн "горячего" T-Roc R

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen опубликовала эскиз нового компактного кроссовера T-Roc R. Спортивная версия модели, как и ожидалось, будет выглядеть более агрессивно благодаря увеличенной радиаторной решетке и колесам большего размера.   

Как уточняет портал Autocar, автомобиль скорее всего получит тот же 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 296 л.с., что и хот-хэтч Golf R, с которым он создан на одной платформе. Также предполагается, что T-Roc R оснастят семиступенчатой коробкой передач DSG и отключаемым полным приводом.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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На видео-тизере, который Volkswagen выложил в конце января, рассказывалось, как новый кроссовер проходит скрытое тестирование на трассе в Нюрбургринге. Ранее компания держала информацию о T-Roc R в секрете.

Спортивную версию кроссовера Volkswagen намерен дополнить еще одной модификацией. Известно, что в первой половине 2020 года свет увидит T-Roc Cabriolet. Глава Volkswagen Group Герберт Гисс при этом заявил, что компания "превращается в бренд SUV".

Премьера Volkswagen T-Roc R состоится на Женевском автосалоне, в первый день его работы - 5 марта.

Ранее компания показала концепт пляжного багги и представила спецверсию Polo для России.

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#Volkswagen