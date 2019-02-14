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14.02.2019 16:27
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen выпустил "умную" спецверсию Tiguan

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В дилерских центрах России к заказу стала доступна специальная версия компактного кроссовера Volkswagen Tiguan - Connect. Автомобиль имеет специальный модуль, благодаря которому владелец получает доступ к ряду полезных функций с помощью мобильного приложения. Подобная возможность была недавно предоставлена для спецверсии Volkswagen Polo.

"Умный" Tiguan имеет 150-сильный двигатель в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным или передним приводом. Также на российском авторынке представлен вариант с мотором мощностью 180 л.с. с 7-ступенчатой АКП.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Модификация Connect доступна в цвете Petroleum Blue металлик. Модель получила 17-дюймовые колеса Dublin, светодиодные LED-фары и светодиодные фонари с дизайном 3D. "Начинка" кроссовера - система полуавтоматической парковки Park Assist, аудиосистема с 8-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, интерфейс для смартфонов AppConnect (с поддержкой CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), электропривод багажного отделения, бесключевой доступ, автозапуск двигателя KESSY, подогрев передних и задних сидений и обогрев лобового стекла.

Опционально на Volkswagen Tiguan Connect можно установить пакет "Инновации". Он включает цифровую приборную панель Active Info Display, адаптивные LED-фары, адаптивный круизконтроль, систему удержания в полосе Lane Assist и ассистента управления головным светом Dynamic Light Assist.

Спецверсию Tiguan собирают на автозаводе в Калуге. Ее стоимость начинается от 1 859 000 рублей.

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