"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом

"Приключения Паддингтона" (Paddington), полюбившееся многим творение StudioСanal на основе книг британского писателя Майкла Бонда, скоро станет анимационным сериалом, запланированным к показу на детском канале Nickelodeon, сообщает веб-сайт BBC.

Известно также, что самый именитый британский мишка (после Тедди и Винни-Пуха) снова заговорит голосом Бена Уишоу, который, кажется, нашел себе новое беспроигрышное амплуа (и недавно вновь им к месту воспользовался в новом фильме "Мэри Поппинс возвращается" (Marry Poppins Returns).

Сериал будет ориентирован на дошкольников и расскажет о юных годах Паддингтона (видимо, зрители смогут поближе познакомиться с тетей Люси и дядей Пастуцо, а также с перуанскими реалиями).

Также предполагается, что в каждой серии косматое чудо будет писать близкой родственнице о событиях своей жизни и о том, чему он успел научиться. Что касается визуальной стороны, для создания мультфильма была выбрана трехмерная компьютерная анимация.

Судя по всему, можно даже говорить о преемственности между двумя проектами: сериал будет создан при непосредственном участии StudioCanal, а продюсером станет Дэвид Хейман, участвовавший в этом качестве в обоих фильмах о Паддингтоне недавнего производства, также известный работой над всеми восемью частями септологии о Гарри Поттере.

Говоря о предстоящем проекте, Хейман отметил, что он очень рад возможности познакомить новую аудиторию с приключениями Паддингтона. Ну а то, что мишка вновь заговорит голосом Бена Уишоу - и вовсе предел мечтаний.