В Москве арестован директор по инвестициям Baring Vostok

Директор по инвестициям в финансовой компании Baring Vostok Иван Зюзин арестован в Москве.

Решение отправить его в следственный изолятор в пятницу, 15 февраля, принял Басманный суд Москвы.

"Избрать в отношении подозреваемого Зюзина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля", - приводит ТАСС слова зачитывавшей постановление судьи Юлии Сафиной.

Ранее по делу о хищении на 2,5 млрд рублей были арестованы советник председателя правления "Норвик банка" Алексей Кордичев, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и еще один фигурант дел Ваган Абгарян.

Агентство отмечает, что ранее сам Зюзин прокомментировал возбуждение уголовного дела. По его мнению, оно вызвано "корпоративными разногласиями между другими компаниями", которые были связаны с фондом.