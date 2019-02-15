Ford сохранит автозавод под Санкт-Петербургом

"Завод Ford у нас пока остается, - приводит слова чиновника ТАСС. - Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать".

Напомним, в начале января стало известно, что в рамках глобальной реструктуризации Ford намерен сократить тысячи рабочих мест в Европе. Это процесс коснется и России, где у Ford есть производства автомобилей и двигателей, а также R&D-центр. Вице-президент компании по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг сообщил, что возможны несколько вариантов - как с сокращением рабочих мест, так и с закрытием заводов в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. При этом, по сразу же появившимся слухам, на конвейере могла остаться только коммерческая модель Transit.

Александр Дрозденко пояснил, что аргументами в пользу продолжения работы во Всеволожске стали логистические преимущества этой площадки и низкая себестоимость продукции.

"Ford подтвердил, что с учетом нашего преимущества логистики - нахождения рядом со странами Европы, [они] остаются", - отметил губернатор.

Также он напомнил о мерах поддержки производителя. Речь идет о возмещении части транспортных расходов по доставке автомобилей и персонала на предприятие, "льготах по инвестициям" и системе переобучения персонала.

При этом Дрозденко заявил, что потеря завода сказалась бы не на валовом региональном продукте ("в нашем сегодняшнем ВРП мы бы эту потерю не особо заметили") и не на уровне безработицы ("мы бы людей трудоустроили"), а на имидже региона.

"Для нас это была бы имиджевая потеря", - заявил чиновник.

Напомним, во Всеволожске совместное предприятие Ford Sollers выпускает модели Focus и Mondeo в различных кузовах. Автомобили сегмента SUV компания производит в Татарстане. Однако, как заявил Александр Дрозденко, возможно, на предприятии в Ленинградской области "запустят новую модель - это один из внедорожников, которые достаточно хорошо покупаются".

О каком автомобиле идет речь, чиновник не уточнил. Не исключено, что это может быть полноприводный Explorer, который сейчас собирают в Елабуге.

Официального подтверждения этой информации от Ford Sollers пока не последовало. Однако ранее в комментарии для "РГ" представители СП заявили, что окончательное решение о судьбе бизнеса в России будет принято только весной.

"На российском рынке акционеры СП Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса. Решение будет принято во втором квартале 2019 года", - отметили в компании.