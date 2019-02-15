Угонщика самолета Сургут-Москва этапируют в Екатеринбург

Жителя Югры, который обвиняется в попытке угнать самолет Сургут-Москва, этапируют из Нижневартовска в Екатеринбурга. Как пояснил "РГ" старший помощник руководителя управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев, это связано с необходимостью судебной психолого-психиатрической экспертизы, провести которую в Нижневартовске нет возможности.

"Дата проведения экспертизы пока не назначена", - отметил пресс-секретарь ведомства.

Напомним, 22 января 41-летний житель села Угут угрозами вынудил экипаж пассажирского лайнера изменить курс и посадить самолет в Ханты-Мансийске. Спецназ обезвредил неадекватного пассажира - обошлось без пострадавших.

Освидетельствование показало, что в крови угонщика не было ни наркотиков, ни алкоголя. Односельчане описывают его как человека замкнутого, необщительного, но безобидного. Что вынудило мужчину потребовать у пилотов лететь в Афганистан вместо Москвы - неизвестно.

Югорчанину предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ ((угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).