Стала известна дата продаж обновленного Kia ProCeed в России

Новое поколение Kia ProCeed с кузовом shooting brake получило Одобрения типа транспортного средства в России. Как уточнили в компании, продажи автомобиля на отечественном авторынке стартуют во втором квартале.

В России ProCeed будет представлен с 1,4-литровым двигателем T-GDI мощностью 140 л.с. и 1,6-литровым T-GDI на 200 л.с. Оба варианта получат 7-ступенчатую роботизированную трансмиссий с двумя сцеплениями. Модель будет продаваться только в версиях GT и GT Line.

Особенность кузова shooting brake - значительный (64 градуса) наклон заднего стекла. ProCeed получил полностью независимую подвеску (спереди - стойки Макферсон, сзади - многорычажную).

Мировая премьера абсолютно нового ProCeed состоялась в сентябре 2018 года на международном автосалоне в Париже.

А вот решение о продаже хэтчбека Ceed в версии GT, как уточнили в Kia, пока не принято. В настоящий момент выводить эту модель на российский рынок не планируется.

Ранее Kia назвала дату старта продаж и цены своей самой роскошной модели - седана K900. А в апреле компания планирует показать новый компактный кроссовер.