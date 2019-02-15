В России начали принимать заказы на лимузин и седан Aurus

Российские дилеры начали прием предварительных заказов на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Как уточняет агентство "Автостат", заказы поступят на производство сразу же после того, как будут объявлены розничные цены для России. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что что Aurus будет дешевле своих конкурентов - Bentley и Rolls-Royce.

Как уже уточнялось, количество предварительных заказов на Aurus Senat превысило возможности производственного цикла в нынешнем году. До 2020 года автомобили будут производить на мощностях столичного ФГУП "НАМИ". Максимальный объем производства - до 150 единиц в год. Затем серийное производство автомобилей запустят на автозаводе компании Sollers в Елабуге. Ожидается, что в год предприятие будет выпускать до пяти тысяч Aurus.

Aurus Senat Limousine рассекретили на инаугурации президента России Владимира Путина в мае прошлого года. Лимузин уже входит в мировой топ лучших автомобилей в своем классе. В семейство Aurus, созданное на единой модульной платформе, помимо седана и лимузина, также войдут внедорожник, микроавтобус и мотоцикл.

Мировая премьера лимузина должна состояться на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах, которая пройдет с 17 по 21 марта. Именно в ОАЭ Минпромторг планирует наладить выпуск рядя моделей бренда.

Прежде было заявлено о том, что европейская презентация бренда Aurus пройдет на Женевском автосалоне в марте.