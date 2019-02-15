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Вышел трейлер второго сезона комедийных "Девчонок из Дерри"

Новости
    15.02.2019, 11:03
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Радостная новость для любителей британских драм с национальным колоритом и тех, кто испытывает ностальгию по девяностым, последнему десятилетию до прорыва цифровых технологий, существенно изменивших весь мир.

И дело даже не в том, что эта эпоха была чем-то уникальным, просто в Соединенном Королевстве, так же как и в других странах, уже успело вырасти поколение, для которого эти годы стали далекой порой беззаботной юности и взросления.

Фото: kinopoisk.ru
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"Девчонки из Дерри" (Derry Girls), на редкость яркий и удачный проект канала Channel 4, что приятно, скоро получит продолжение.

В трейлере мы видим несколько повзрослевших героинь из североирландского Дерри, раздираемого противоречиями между католиками и протестантами.

Несмотря на глобальную неустроенность и отсутствие внятных жизненных перспектив, героини продолжают по возможности жить полной жизнью, взрослеть и находить смешное в почти трагическом.

Периодически в кадре попадаются интересные артефакты ушедшей эпохи, начисто стершиеся из памяти, но услужливо ею извлекаемые на поверхность по визуальным подсказкам.

"Девчонки" из Дерри слушают подзабытый Urban Cookie Collective и королей ирландской сцены The Cranberries, завершивших свое существование после смерти Долорес О’Риордан.

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