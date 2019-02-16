Мюллер рекомендовал отправить Манафорта в тюрьму на 24 года

Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта должны лишить свободы на срок от 19 до 24 лет. Запрошенный прокурором срок может стать для 69-летнего преступника пожизненным наказанием.

"Манафорт более десяти лет вел себя так, как будто он ставит себя выше закона, и из-за его действий федеральное правительство и различные финансовые учреждения лишились миллионов долларов", - цитирует обвинителя ТАСС. Также суд округа Колумбия постановил, что Манафорт делал ложные заявления, нарушая условия соглашения со следствием.

В августе минувшего года жюри присяжных признало его виновным в 8 из 16 пунктов обвинений, большей частью касающихся финансовых махинаций. По совокупности этих обвинений известному политическому стратегу грозило до 90 лет тюремного заключения. Однако затем Манафорт пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в двух уголовных преступлениях, касающихся его работы на иностранных партнеров.

Напомним, Манафорт с апреля по август 2016 года руководил кампанией Трампа, был отстранен после того, как в американских СМИ появились предположения, что он мог незаконно получить около 12,7 миллиона долларов от правительства Украины.