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В Сети появился новый фильм режиссера "Района №9"

Новости
    16.02.2019, 20:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Oats Studios Фото: youtube.com/ Oats Studios
Фото: youtube.com/ Oats Studios

На YouTube-канале Oats Studios номинанта "Оскара" Нила Бломкампа, режиссера "Района №9", "Робота по имени Чаппи" и перезапуска "Робокопа" (RoboCop Returns), опубликована новая короткометражная работа студии.

Это эффектная и тщательно детализированная экшн-зарисовка "Убеждение" (Conviction), фильм-приквел к корпоративной игре ​​Anthem, выходящей 22 февраля. С поддержкой PC, Xbox One и PlayStation 4.

Фото: kinopoisk.ru
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Действие Conviction происходит за несколько десятилетий до тех, что развернутся в игре. В центре сюжета - Форт Тарсис, город, ставший основной базой игроков Anthem, и противостояние Фрилансеров, пилотов экзокостюмов-джавелинов, и Надзирателя, главного антагониста игры.

Напомним. Oats Studios - независимая мастерская, производящая достойные по большей части жанровые продукты.

Часть идей, не исключено, далее сможет получить развитие на полный метр. Как в свое время и было с самой прославленной картиной Бломкампа "Район №9". Выросшей из короткого метра "Выжить в Йобурге".

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