10 немецких авто, которые оказались не нужны россиянам

Для поклонников легковушек из ФРГ изучать этот список - настоящая мука. Ведь здесь представлен весь цвет немецкого автопрома. Оказывается, и у Audi, и у Mercedes-Benz, и у BMW есть модели, которые совсем никто не покупает. Хуже того, именно представитель знаменитой баварской марки оказался в прошлом году самым невостребованным автомобилем России.

Впрочем, сохраняя интригу, начнем перечислять с десятого места. Это универсал Audi A4 Avant за 2,2 млн рублей. Такой тип кузова вообще не слишком популярен в России, а уж в премиальном классе просторный багажник и вовсе не аргумент. Любопытно, что для модели, которая разошлась тиражом в 30 экземпляров по всей стране, предусмотрена целая линейка альтернативных силовых установок и фирменный полный привод quattro.

Девятую строчку антирейтинга занял спортивный заднеприводный родстер Mercedes-Benz SLC-класса с 29 продажами. Главная его фишка - открытие складного верха за 20 секунд. Стоит автомобиль от 3,27 млн рублей.

Чуть хуже разошелся в минувшем году еще один автомобиль штутгартской марки для поездок с ветерком - кабриолет S-Klasse Cabrio, напичканный всевозможными технологическими фишками. Пожалуй, 27 продаж для машины, которая оценивается минимум в 10,9 млн рублей, - достойный результат. Для сравнения: универсал CLA-класса в кузове Shooting Brake, хотя и стоит "всего" 2,6 млн, нашел только 20 покупателей.

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

На шестом месте (с конца) оказались купе и кабриолет BMW 8. И это тоже относительный успех, поскольку автомобили по цене от 6,7 млн рублей были представлены на нашем рынке уже в конце года, а успели разойтись в количестве 20 экземпляров. Но если баварцы объединили все "восьмерки" в одну графу, то Audi предпочло не плюсовать те же 20 продаж A6 Allroad к остальным автомобилям той же серии, в том числе относительно популярному седану. Любопытно, что в настоящий момент ценника на полноприводный универсал на сайте марки из Ингольштадта нет, но его можно запросить у дилеров. Прежде машина стоила более 4 млн рублей.

Четвертым в антирейтинге идет гибридный спорткар BMW i8, который стоит от 9,6 млн рублей. Здесь производитель также не стал разводить эти автомобили в кузовах купе и родстер по разным категориям, а на двоих они набрали 18 продаж.

Третьим с конца оказался универсал Mercedes-Benz CLS Shooting Brake по цене около 5 млн рублей. Результат в 8 продаж, видимо, сказался на судьбе этой машины - в текущей линейке компании ее уже нет. В отличие от более дешевого и немногим более успешного CLA-класса.

Та же история, видимо, произошла и со спортивным полноприводным купе Audi R8 с 610-сильным мотором. В прошлом году он фигурировал на официальном сайте и в статистике с 7 продажами, а в нынешнем в ассортименте его уже не найти. Альтернативой редким потенциальным покупателям станут "заряженные" модели линейки RS. Другая версия - в России ждут обновленный R8, который стал еще мощнее и при этом экологичнее.

Обновленный Audi R8. Фото: Пресс-служба Audi.

А "вне конкуренции" среди "немцев" оказался электрический хэтчбек BMW i3, который предлагается по цене от 3,8 млн рублей. За весь 2018 год эту модель приобрел лишь один автолюбитель-оригинал. При этом баварцы оставили модель в товарном списке, видимо, в расчете на будущее. Действительно, когда-нибудь и россияне станут покупать электрокары.

Добавим, что самыми популярными немецкими моделями в прошлом году стали седан седан Volkswagen Polo (59 450 единиц), кроссовер Volkswagen Tiguan (33 530) и седан BMW 5 (6 653).