Американские сценаристы назвали лучшие фильмы и сериалы года

В США, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, прошла 71-я церемония вручения престижной премии Гильдии сценаристов (Writers Guild Awards).

Признавших, как передает Deadline, лучшим оригинальным сценарием дебютную работу Бо Бёрнэма "Восьмой класс" (Eighth Grade).

В центе истории этой ленты - жизнь простой американской школьницы. Драма Николь Холофсенер и Джеффа Уитти "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?) отмечена коллегами как лучший адаптированный сценарий. Лучший сценарий документальной ленты - "Ванны над Бродвеем".

Оглашение всего основного списка WGA 2019 года следующее:

Оригинальный сценарий

"Восьмой класс", Бо Бёрнэм

"Власть", Адам МакКей

"Зеленая книга", Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли

"Рома", Альфонсо Куарон

"Тихое место", Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински

Адаптированный сценарий

"Сможете ли вы меня простить?", Николь Холофсенер, Джефф Уитти

"Если Бил-стрит могла бы заговорить", Барри Дженкинс, Джеймс Болдуин

"Звезда родилась", Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс

"Черная пантера" (ну разумеется!), Райан Куглер, Джо Роберт Коул

"Черный клановец", Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт

Сценарий документального фильма

"Ванны над Бродвеем", Оззи Ингуанзо, Дава Вайзнэнт

"Поколение благополучия", Лорен Гринфилд

"В поисках величия", Гейб Польски

"Фаренгейт 11/9", Майкл Мур

Что касается ТВ, то там в главных номинациях победители следующие:

Лучший драматический сериал - "Американцы"

Лучшая комедия - "Удивительная миссис Мейзел"

Лучший новый сериал - "Барри"

Лучший оригинальный сценарий сериала - "Касл-Рок"

Лучший адаптированный сценарий сериала - "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Полный список - по ссылке.