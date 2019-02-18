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Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара-2019"

ТВ и сериалы
    18.02.2019, 22:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

91-я церемония вручения премии "Оскар" будет показана в России по Первому каналу.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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Как сообщает пресс-служба канала, показ телеверсии начнется 25 февраля в полночь по московскому времени.

"Первый канал представляет телевизионную версию американской церемонии вручения кинопремий "Оскар", которая в этом году проводится уже в 91-й раз", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сама церемония пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.

Напомним, трансляция пройдет в традиционном формате (хотя незначительные перемены все-таки будут): после возмущенного письма ряда кинематографистов Американская киноакадемия приняла решение отменить внесенные в этом году изменения в регламент, в соответствии с котороыми сокращалось эфирное время у ряда номинаций.

"Кинократия" проведет текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Со списком номинантов "Оскара-2019" можно ознакомиться здесь.

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