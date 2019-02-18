В рейтинге самых популярных авто Москвы сменился лидер

Эксперты назвали самые популярные автомобили Москвы.

В январе этого года на первом месте оказался Kia Rio - было реализовано 611 таких "бюджетников" (-35%). Лидер декабря 2018 года Volkswagen Polo опустился на второе место - результат немецкого седана 563 экземпляра (+28%). Тройку лучших замыкает Hyundai Creta - 461 экземпляр (-12%).

В топ-5 также попали Skoda Octavia - 382 штуки (+15%) и Hyundai Solaris - 370 штук (-26%).

Далее идут Toyota Camry - 339 штук (+9%), Nissan X-Trail - 310 штук (-6%), Volkswagen Tiguan - 301 штука (-1%), Skoda Kodiaq - 276 штук (+194%) и Kia Sportage - 263 штуки (-38%).

Как сообщает "Автостат", объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил немногим более 12 тысяч единиц.

​Ранее стало известно, что в столице выросли продажи машин отечественного производства. Также эксперты назвали лидера продаж на отечественном рынке за 2018 год.