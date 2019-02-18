Белорусские студенты проходят практику на Ростовской АЭС

С практическими знаниями в области систем и оборудования реакторного и турбинного цехов, управления энергоблоком при моделировании нештатной ситуации знакомятся в эти дни на Ростовской АЭС близ Волгодонска студенты Белорусского технического университета. Кстати, в феврале прошлого года президент России Владимир Путин дал старт программе вывода четвертого, последнего энергоблока этой станции на проектную мощность.

Около десятка пятикурсников проходят плановую практику на атомной электростанции в России, сообщили БЕЛТА в министерстве энергетики РБ. Там пояснили, что технический университет наладил на перспективу сотрудничество с АО "Концерн Росэнергоатом", в структуру которого входят все российские атомные электростанции. Учебная программа составлена таким образом, чтобы студенты "получили и закрепили практические знания, которые потребуются им в дальнейшей производственной деятельности".

БНТУ, уточнили в отраслевом министерстве, готовит основное количество экспертов для атомной энергетики республики. Студенты получают не только теоретические знания, но и проходят углубленную производственную практику. "Подготовке персонала для Белорусской АЭС придается первостепенное значение. Среди ее сотрудников с каждым годом становится все больше выпускников белорусских высших учреждений образования, в том числе, и БНТУ. "Трудовой коллектив атомного первенца республики пополняется молодыми и перспективными специалистами. В контексте качественной подготовки персонала стажировка на действующей АЭС играет важнейшую роль", - пояснил заместитель начальника учебно-тренировочного центра БелАЭС Александр Ерин.

Кстати, программа подготовки кадров для ядерной энергетики разработана в Беларуси еще десять лет назад. Обучают молодых специалистов в 13 учебных заведениях страны - университетах и колледжах, с которыми сотрудничает Белорусская АЭС. Первый выпуск подготовленных по программе специалистов-атомщиков состоялся в 2013 году. За пять лет на АЭС пришли 264 молодых специалистов, которые работают в эти дни практически в каждом структурном подразделении станции.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится, как уже информировал "СОЮЗ", по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, а второй - еще через год.